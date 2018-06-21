Симуляцию доброжелательности при работе с людьми признали опасной

Профессии, связанные с работой с людьми и сокрытием истинных эмоцией, приводят к стрессу, беспокойству и выгоранию. К такому выводу пришла американский социолог Арли Рассел Хохшильд, сообщает BBC News.

В своей работе исследователь проанализировала условия работы бортпроводников, которым приходится сдерживать негативные эмоции и проявлять дружелюбие, даже когда они сталкиваются с агрессивным поведением пассажиров. При этом специалисты отмечают, что эмоциональный труд присущ всем профессиям, связанным с взаимодействием между людьми.

Человек может имитировать дружелюбие двумя способами — изображая позитивную реакцию, которую он не испытывает, или же подавляя в себе негативные эмоции. При этом по степени влияния на психику эмоциональный труд также можно разделить на две категории — поверхностное реагирование и глубинное реагирование, считает Хохшильд.

В первом случае человек старается произносить уместные фразы и слушать собеседника, не обращая внимания на свои реальные чувства, а во втором — намеренно пытается изменить свои реальные эмоции, чтобы разделить чувства другого человека. Социолог отмечает, что риск выгорания будет ниже, если человек будет пытаться эмоционально поддерживать точку зрения другого человека. Так, одна из бортпроводниц признала, что за годы работы ей становилось всё сложнее подавлять свои эмоции, ее начали раздражать любые мелочи, а уровень беспокойства повышался.

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