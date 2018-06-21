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Москвичей бесплатно обследуют на селфиманию и игроманию

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Жители Москвы смогут бесплатно пройти обследование на игроманию и селфиманию. Об этом сообщили в пресс-службе Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы.

Акция приурочена к международному дню борьбы с наркоманией. Обследоваться можно будет 24 июня с 11:00 до 17:00 на ВДНХ в рамках проведения выездного информационно-профилактического мероприятия «За жизнь без наркотиков!». В программе запланированы бесплатные консультации терапевта и эндокринолога, а также беседы с психологами и психиатрами-наркологами на предмет выявления у человека игромании и селфимании, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, всем желающим измерят артериальное давление, определят индекс массы тела и проверят кровь на сахар и холестерин. Также москвичи в рамках акции смогут пройти тест на уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе и сделать ЭКГ.

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом отмечается ежегодно 26 июня.

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