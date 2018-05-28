В России впервые появился сервис оплаты с помощью селфи

Сервис оплаты покупок с помощью селфи впервые появился в России, говорится в сообщении компании разработчика VisionLabs и платежной системы SWiP.

Новинка получила название SelfieToPay. Для того чтобы платить с помощью селфи, сперва нужно скачать приложение SWiP в AppStore или Google Play, привязать к нему банковскую карту и просканировать свое лицо. Биометрические данные пользователя будут храниться в базе сервиса.

Однако оплатить товары при помощи сервиса можно только в тех торговых точках, которые имеют соответствующее ПО и специальную камеру. При этом пользователю необязательно иметь с собой телефон — достаточно лишь посмотреть на камеру, установленную рядом с кассой.

Сервис уже протестировали в сети общественного питания «Пять Звезд» и в Mediacafe, а в июне пилотные проекты с запустят в пиццериях Papa John's и кофейнях Cofix. В будущем компания планирует внедрить сервис в 250 магазинах и заведениях сферы услуг в Москве и Петербурге, отмечает «РИА Новости».

В начале мая стало известно, что в России разработают единый стандарт биометрии. Предполагается, что созданная база позволит сделать совместимыми российские системы идентификации людей по отпечаткам пальцев, сетчатке глаза, расположению сосудов на руках и голосу.