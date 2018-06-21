Олимпийский комитет России должен активно работать с международными организациями, спортивными объединениями и общественностью для дальнейшего развития отечественного спорта. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с новым главой ОКР Станиславом Поздняковым. По словам руководителя комитета, международное взаимодействие станет одним из приоритетов в его работе. Основная же задача ОКР — вернуть доверие к организации и ее деятельности, убежден Станислав Поздняков.

В начале встречи Владимир Путин поздравил нового руководителя ОКР с избранием на столь ответственную должность и пожелал ему успехов в работе. Глава государства подчеркнул, что за последнее время в отечественном спорте удалось сделать многое. Об этом говорит в том числе и уровень проведения чемпионата мира по футболу, пояснил он.

— Но и проблем много в российском спорте, — отметил Владимир Путин.

По словам президента, он рассчитывает, что опыт и знания Станислава Позднякова помогут ОКР сделать следующие шаги в развитии отечественного спорта.

— Для этого нужно активно работать с федерациями, Министерством спорта, правительством, общественными организациями, общественностью в самом широком смысле этого слова, со средствами массовой информации и, разумеется, с коллегами из зарубежных стран, в том числе и с Международным олимпийским комитетом, — отметил глава государства.

Станислав Поздняков, в свою очередь, рассказал о необходимости серьезно готовиться к Олимпийским играм, которые пройдут в Токио в 2020 году и в Пекине — в 2022-м. Он выразил надежду, что глава государства окажет необходимую поддержку спортивным структурам.

— Будем работать, — пообещал президент.

Новый глава ОКР также отметил, что международная деятельность должна стать одним из приоритетов в работе комитета.

— В этом смысле ОКР является неким институтом спортивной дипломатии. И после того как Олимпийский комитет России был полностью восстановлен в правах в конце февраля этого года, безусловно, наша главная задача — вернуть доверие наших международных партнеров к самой структуре Олимпийского комитета, к тем делам, которые мы делаем. И мы сейчас как раз готовим ряд предложений Международному олимпийскому комитету, — сказал он.

Станислав Поздняков был избран президентом ОКР 29 мая. С 2016 года он занимал в организации должность вице-президента, а зимой 2018-го возглавлял делегацию олимпийских атлетов на зимней Олимпиаде в Южной Корее.