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Житель Челябинска выиграл в лотерею более 170 млн рублей

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Фото: пресс-служба «Столото»
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В России появился новый лотерейный мультимиллионер. Житель Челябинска выиграл 170 161 629 рублей в 347 тираже лотереи «Гослото «4 из 20».

Известно, что челябинец купил билет стоимостью 600 рублей и сумел угадать все числа комбинации: 09, 01, 20, 16 — в первом игровом поле; и 02, 16, 13, 08 — во втором игровом поле билета.

По статистике государственных лотерей, за последние два года в Челябинской области появилось 32 лотерейных миллионера, 13 из них — с начала 2018 года.

Самый большой выигрыш в лотерею в текущем году достался жителю Нижнего Новгорода — в феврале он выиграл в «Гослото «6 из 45» более 267 млн рублей. На втором месте житель Барнаула с выигрышем в 232,4 млн рублей, на третьем — покупатель лотерейного билета из Тверской области, ставший обладателем выигрыша в 209 млн рублей.

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