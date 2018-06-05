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Иностранец во второй раз выиграл $1 млн в одной и той же лотерее в ОАЭ

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Фото: Depositphotos/sbotas
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Гражданин Ливана во второй раз выиграл главный приз лотереи Dubai Duty Free в размере $1 млн.

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В первый раз 73-летний мужчина победил в лотерее в ноябре 2012 года, передает издание Gulf News.

Лотерея регулярно проводится магазинами беспошлинной торговли в аэропортах Дубая. По правилам розыгрыша, среди участников реализуется по 5 тыс. билетов номиналом около $278. 

Отмечается, что за время ее проведения долларовыми миллионерами стали более 160 человек.

19-летний житель американского штата Флорида ранее выиграл $15 млн в моментальную лотерею.

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