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«Для lifestyle-banking нет границ»

Вице-президент Тинькофф Банка — о том, как упростить самые приятные траты
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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«Для lifestyle-banking нет границ»
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2018-06-21 16:10:33
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Финансовые трансакции дают банкам множество информации о вас, в том числе о ваших любимых продуктах, покупках и местах отдыха. Эти сведения могут пойти на пользу: банку будет намного проще предложить клиенту именно то, что нужно. О том, как развивать lifestyle-banking и при чем тут Marvel, — в интервью порталу iz.ru рассказал вице-президент по развитию мобильных сервисов Тинькофф Банка Максим Евдокимов.

— Lifestyle-banking — словосочетание, пока не вошедшее в массовый оборот. Объясните, пожалуйста, что это такое?

— Есть расходы, которые, хоть и отправляют баланс «в минус», приносят нам положительные эмоции: путешествия, рестораны, походы в кино, театр. Вот эти траты с положительным эмоциональным оттенком мы относим к lifestyle-banking. Мы стараемся представить максимально актуальные предложения в этой области внутри наших банковских продуктов, прежде всего приложения. При этом хотим предлагать то, что нужно конкретному человеку, базируясь на предиктивной аналитике.

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Фото: Depositphotos

— Предположим, я собираюсь в отпуск. Что банк может предложить мне в рамках lifestyle-banking?

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— У нас изначально очень сильно развито цифровое направление. Мы располагаем достаточно большим количеством данных о пользователях, о том, как они пользуются мобильным приложением, на что они тратят свои деньги, в том числе когда речь идет об отпуске. Всё это дает возможность создать некую аналитическую систему, которая позволяет нам предсказывать с какой-то долей вероятности ваши следующие желания или ореол ваших желаний.

Грубо говоря, вы всё время отдыхаете в Турции (а мы это видим по вашим трансакциям). Мы можем вам предложить что-то близкое в ценовой категории. Может быть, даже ту же Турцию, но другую ее точку: отдыхали в Белеке, мы вам — Анталию или наоборот.

Вы сможете через наше же приложение забронировать и купить билет, оплатить гостиницу и даже арендовать машину в той стране, куда вы отправляетесь. Уже сейчас технологии, в том числе технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, позволяют настраивать вот эти механизмы и делать их всё точнее и точнее.

отдых
Фото: Depositphotos
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— Какая у вас целевая аудитория? Люди в возрасте 18–45 лет?

— Это очень большой сегмент. На самом деле для lifestyle-banking нет границ. Более того — я вам скажу, что мы очень предметно смотрим и на детский сегмент. Lifestyle-banking, но детский — это и узнаваемые ими образы всевозможные (например, вселенная Marvel) — всё то, что для них привычно, но при этом с таким финансовым или околофинансовым подтекстом. А границу по старшему возрасту мы тоже никак не определяем. Это вопрос таргетированности предложений, для каждого можно найти что-то свое.

В частности, одним из каналов донесения или распространения нашей стратегии lifestyle-banking является Тинькофф-stories — это такой продукт внутри приложения. И через Тинькофф-stories мы рассказываем не только о продуктовых каких-то возможностях, о модных трендах и о том, что можно купить в торговых центрах, но и о том, как пользоваться приложением или как не попасться на уловки мошенников, которые пытаются выудить ваши персональные и банковские данные.

приложение
Фото: Depositphotos

— Современная молодежь очень мобильна, ей все эти интерфейсы понятны. А как насчет старшего поколения? Может, им будет проще, если, условно говоря, всё ограничится двумя кнопками?

— Общемировая тенденция развития интерфейсов такова, что вы, по сути, любой процесс, приводящий к целевому действию, раскладываете на конкретные, очень понятные и четкие шаги. Поэтому в интерфейсах появляется много свободного места: одно поле и одна кнопка, но вы четко понимаете, что конкретно вы сейчас сделали. «ФИО — далее», «дата рождения — далее» — у вас нет никакой путаницы, не надо ползать по экрану и искать, что же вы пропустили или где вы ошиблись. Всё очень последовательно и четко.

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