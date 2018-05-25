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Глава Тинькофф Банка рассказал о значении бренда для клиентов

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Председатель правления Тинькофф Тинькофф Банка Оливер Хьюз заявил, что в условиях конкуренции между финансовыми организациями бренд имеет огромное значение.

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«Мы очень много вкладываем в продвижение и развитие нашего бренда — и не только в финансовой области. Мы вкладывали существенные деньги в продвижение бренда «Тинькофф» на всех рынках, где представлены, потому что многие не понимали, насколько наш сервис удобен и доступен, насколько многообразны наши продукты и услуги и насколько мы состоялись как стабильный и большой финансовый игрок. В самом начале, 12 лет назад, мы были нишевым игроком и не пытались быть банком для всех, но лет пять назад мы значительно расширили нашу продуктовую линейку. И сегодня мы уже не только банк для массового сегмента, но и для молодого профессионала, для путешественника, для состоятельного клиента — в принципе всем активным людям, которые ценят сервис, есть что предложить», — пояснил Хьюз в интервью «Деньгам»

Он добавил, что сегодня банк «покрывает все сегменты экономически активного населения», при этом средний возраст клиентов, по его словам, составляет 25–40 лет.

Хьюз добавил, что в числе сервисов, которые компания в настоящее время развивает наиболее активно, — «Тинькофф Инвестиции» и собственная брокерская платформа, «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Travel» и «Тинькофф Stories».

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