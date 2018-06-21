Путин обсудил с членами Совбеза урегулирование на юго-востоке Украины

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны урегулирование на юго-востоке Украины, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер проинформировал участников совещания о телефонном разговоре с украинским коллегой Петром Порошенко и обсудил с ними текущие отношения двух государств.

В Кремле отметили, что разговор политиков состоялся по инициативе Киева. В ходе беседы Путин, в частности, выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Донбассе, а также ростом числа жертв среди мирного населения. Также стороны обсудили размещение миссии ООН на Украине.

«С российской стороны подтверждена безальтернативность «комплекса мер» 2015 года (Второе минское соглашение. — iz.ru) как основы политического урегулирования внутриукраинского конфликта и отмечена важность повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской контактной группы и «нормандской четверки», — говорится в сообщении.

Кроме того, как рассказали в Кремле, главы государств обсудили обмен заключенными, в частности доступ к ним омбудсменов в обеих странах.

9 июня президенты России и Украины провели переговоры в аналогичном формате. Стороны договорились о посещении заключенных уполномоченными по правам человека. Всего они должны будут побывать у 34 человек в каждом из государств.