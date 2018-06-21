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Освоившая язык жестов горилла Коко скончалась в США

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Фото: commons.wikimedia.org
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Горилла по кличке Коко, освоившая американский язык жестов, скончалась в Калифорнии. Ей было 46 лет, информирует организация Gorilla Foundation, основанная для поддержки уникального животного.

Как указано на сайте фонда, животное скончалось во сне утром 19 июня. Она стала главным послом своих вымирающих видов и символом общения и эмпатии между людьми и приматами.

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«Способность Коко общаться и испытывать эмпатию раскрыла умы и сердца миллионов. О ней было снято множество документальных фильмах, а также животное дважды появлялось на обложке National Geographic», — говорится в сообщении фонда.

Горилла Коко родилась 4 июля 1971 года в зоопарке города Сан-Франциско. Через год американский зоопсихолог Франсин Пэттерсон начала обучать ее языку жестов. В 1974 году ученая вместе со своим коллегой Рональдом Коном включили Коко в проект Стэнфордского университета, а затем основали фонд Gorilla Foundation. Позже к проекту по обучению приматов присоединились самцы западной равнинной гориллы Майкл и Ндуме.

Согласно отчетам доктора Паттерсон, коэффициент интеллекта Коко равен 95, что соответствует норме обычного человека. Горилла умела шутить, а также ругаться и описывать свои чувства на языке жестов. Кроме того, у самки примата были собственные питомцы — она воспитывала котят.

19 июня стало известно о смерти старейшего в мире орангутана — 62-летняя самка породы суматранский орангутан по имени Пуан умерла в Австралии.

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