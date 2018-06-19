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Старейший орангутан на планете умер в Австралии

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Фото: youtube.com
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Старейший в мире орангутан умер в Австралии. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Би-би-си».

Самка породы суматранский орангутан по имени Пуан умерла в возрасте 62 лет. Животное пришлось усыпить из-за серьезных заболеваний, связанных с преклонным возрастом обезьяны. Как отмечает телеканал «360», работники зоопарка города Перт, где жила Пуан, ухаживали за ней с 1968 года и ласково называли ее «великой старушкой».

По мнению ученых, родилась обезьяна в 1956 году в индонезийских джунглях. У нее 54 потомка, живущих в разных зоопарках Европы и США. Некоторые из них обитают в дикой природе. В 2016 году Пуан попала в Книгу рекордов Гиннесса, где ее официально признали старейшим живущим на Земле орангутаном. Как отмечает сайт kp.ru, в неволе она смогла прожить намного дольше, чем ее сородичи обычно живут в естественной среде, где их возраст, как правило, не достигает 50 лет.

В январе 2018 года в зоопарке Сан-Диего умерла одна из старейших в мире горилл.

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