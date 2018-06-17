В Китае сняли на видео «волшебного кролика»

В Китае впервые удалось зафиксировать на видео илийскую пищуху, которую открыли в 1983 году, сообщает портал IFLScience.

Это млекопитающее отряда зайцеобразных, которое питается листьями и травой, живет только в Китае и его трудно встретить.

Свое неофициальное название «волшебный кролик» пищуха получила из-за формы своих ушей, сообщает телеканал «Звезда».

14 июля в Китае раненый леопард пришел в деревню уезда Ньягронг в провинции Сычуань в поисках пищи. Животное напало на несколько домов и автомобилей, но люди успели вовремя спрятаться и никто не пострадал.