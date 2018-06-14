Раненый леопард пришел в китайскую деревню в поисках еды

В Китае раненый леопард пришел в деревню уезда Ньягронг в провинции Сычуань в поисках пищи. Животное напало на несколько домов и автомобилей, но люди успели вовремя спрятаться и никто не пострадал.

На видео с хищником обратил внимание информационный портал NDTV.

Для того, чтобы поймать животное, потребовалось десять сотрудников местного лесничества. Позже леопарда доставили ветеринарам, которые вылечат его, а потом выпустят на волю.

В Китае леопарды охраняются государством, за убийство хищника может грозить смертная казнь.

В июне кавказский леопард, занесенный в Красную книгу, попал в объектив видеоловушек, установленных в армянском заповеднике «Хосровский лес».