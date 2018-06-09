Камеры засняли в армянском заповеднике краснокнижного леопарда

Кавказский леопард, занесенный в Красную книгу, во второй раз за два месяца попал в объектив видеоловушек, установленных в армянском заповеднике «Хосровский лес». Видео опубликовано на странице заповедника в Facebook.

В прошлый раз такой леопард попал в объективы в апреле. Директор заповедника Грач Овакимян тогда рассказал порталу «Вестник Кавказа», что животное проживало на территории леса 3–4 месяца.

4 июня сотрудники Кавказского биосферного заповедника отметили Всемирный день окружающей среды выпуском в вольерный комплекс «Лаура» трехлетнего самца леопарда. Он стал 30-м питомцем заповедника.

Кавказский (переднеазиатский) леопард — один из самых крупных в мире. Его вес достигает 70 кг, длина тела — 183 см, хвоста — 116 см. Обитает в предгорьях Кавказа. Численность этого вида, по разным оценкам, достигает от 870 до 1,3 тыс. особей.