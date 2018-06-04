Трехлетнего леопарда из Геленджика переселят в вольерный комплекс Сочи

В вольерный комплекс «Лаура» Кавказского биосферного заповедника выпустят леопарда. Так в Сочи отметят Всемирный день окружающей среды.

Леопард должен стать 30-м в списке питомцев биосферного заповедника. Там уже проживают олени, рыси, кавказские зубры и другие хищники, уточняет ИА «Кубанские новости».

Известно, что леопарду три года. Его привезли из сафари-парка Геленджика. В вольерном комплексе экологического центра он должен появиться завтра, 5 июня.

Портал iz.ru сообщал о том, что в марте в районе горнолыжного курорта «Газпром Лаура» в Красной Поляне туристы видели медведицу с двумя медвежатами. Биологи предположили, что медведи появились в этих местах так рано потому, что вообще не ложились спать из-за теплой зимы.