Новые редкие животные поселятся в Московском зоопарке

Новые редкие краснокнижные животные поселятся в Московском зоопарке в текущем году. В частности, впервые за 30 лет, в экспозиции появится птица-секретарь, сообщается в четверг, 31 мая, на сайте мэра Москвы.

«Из ведущих европейских зоопарков в столицу приедут мадагаскарские фоссы, гривистый волк и кустарниковая собака», — отмечается в сообщении.

Мадагаскарских фосс привезут из зоопарка немецкого Дуйсбурга, который находится в Германии. Птицу-секретаря доставят из французского орнитологического заповедника, отмечает РЕН ТВ.

22 мая в столичном зоопарке родился детеныш редкого дагестанского тура, включенного в Красную книгу. 17 мая пресс-служба Сахалинского зоопарка сообщила, что самка кенгуру усыновила двух самцов капибары, которые прибыли в сад из красноярского питомника.