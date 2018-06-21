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Сбербанк обновит программу лояльности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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С 1 июля Сбербанк запускает новый формат программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», что позволит клиентам кредитной организации обменивать накопленные бонусы на рубли.

Как сообщила пресс–служба Сбербанка в четверг, 21 июня, в обновленной программе будет четыре уровня привилегий, при достижении четвертого можно будет обменять бонусы на рубли, передает ТАСС.

«Спасибо», «Большое Спасибо», «Огромное Спасибо» и «Больше, чем Спасибо», — такие названия получили уровни.

В течение первых трех месяцев с момента запуска обновленной программы у всех клиентов будет уровень «Большое Спасибо».

Новшеством станет и то, что участники бонусной программы смогут выполнять задания, которые позволят получать больше бонусов. Клиентам ежемесячно будут рассылать данные о выполнении заданий за прошлый месяц в мобильном приложении программы или в личном кабинете в «Сбербанк Онлайн».

Сбербанк с 9 июня снизил минимальную ставку по ипотеке до 9,4% годовых для всех клиентов и до 9,1% для держателей зарплатных карт банка.

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