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В Сбербанке рассказали о роли искусственного интеллекта в кибератаках

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Фото: Global Look Press/Lisa Forster
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Хакеры начали использовать искусственный интеллект для проведения атак на банки. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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По его словам, искусственный интеллект используют для получения информации о построении защиты, архитектуре операционных систем банка и других сведений. Общее количество атак на банковский сектор по сравнению с прошлым годом выросло в 1,5-1,8 раза, приводит его слова «РИА Новости».

Сбербанк ожидает повышенного внимания к ЧМ-2018 со стороны киберпреступников. «Нам известно, что в нашей стране принимаются на уровне государства дополнительные меры по защите для того, чтобы хеджировать эти риски», — рассказал Кузнецов. По его словам, эти шаги предпринимаются на уровне кредитных организаций и финансового сектора.

Кузнецов подчеркнул, что специальных мер повышенной защиты к ЧМ Сбербанк не принимает, но «готовность обязательно есть».

В декабре 2017 года Сбербанк выпустил стратегию, в которой говорилось, что за последние годы хакерские атаки участились в пять раз, а к 2020 году это количество вырастет еще в десять раз.

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