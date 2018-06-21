Прямой эфир

Госдума проведет совещание с новым составом правительства

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководство Государственной думы встретится 21 июня с новым составом правительства России. В заседании примут участие представители комитетов нижней палаты парламента. Правительство и Госдума обсудят дальнейшую работу, сообщает «РИА Новости».

«Мы с новым составом правительства будем вырабатывать подходы в нашей работе и постараемся сделать так, чтобы работа была эффективной», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства 20 июня. Главе государства рассказали о работе, которая ведется в рамках летнего оздоровительного отдыха детей, а также о доступности лекарств и ликвидации последствий весеннего паводка.

20 июня руководство Госдумы обсудило преобразования в сфере пенсионного законодательства с премьер-министром Дмитрием Медведевым, представителями администрации президента и партии «Единая Россия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдума утвердила повысивший пошлины на загранпаспорт и права закон
Медведев провел совещание по изменениям в пенсионном законодательстве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017