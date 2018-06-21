Госдума проведет совещание с новым составом правительства

Руководство Государственной думы встретится 21 июня с новым составом правительства России. В заседании примут участие представители комитетов нижней палаты парламента. Правительство и Госдума обсудят дальнейшую работу, сообщает «РИА Новости».

«Мы с новым составом правительства будем вырабатывать подходы в нашей работе и постараемся сделать так, чтобы работа была эффективной», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства 20 июня. Главе государства рассказали о работе, которая ведется в рамках летнего оздоровительного отдыха детей, а также о доступности лекарств и ликвидации последствий весеннего паводка.

20 июня руководство Госдумы обсудило преобразования в сфере пенсионного законодательства с премьер-министром Дмитрием Медведевым, представителями администрации президента и партии «Единая Россия».