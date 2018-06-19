Госдума утвердила повысивший пошлины на загранпаспорт и права закон

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об увеличении госпошлины за выдачу заграничного паспорта с микрочипом. Документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Такой загранпаспорт для взрослого человека будет стоить 5 тыс., а для ребенка до 14 лет — 1,5 тыс. рублей. Сейчас этот ценник составляет 3,5 тыс. и 1,5 тыс. рублей соответственно.

Закон также устанавливает новые госпошлины в 1,5 тыс. рублей за регистрацию транспортных средств и другие действия, связанные с выдачей пластикового свидетельства нового образца. Так, водительское удостоверение обойдется в три тысячи рублей.

Такую же сумму придется отдать в случае получения документов нового поколения взамен утраченных или пришедших в негодность.

Закон должен вступить в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

В пояснительной записке к документу говорится, что данное нововведение ежегодно сможет направлять в бюджет 42,3 млрд рублей. Как уточнил агентству «РИА Новости» замглавы бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский, эта сумма компенсирует большую часть расходов на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, которые оцениваются в 44,2 млрд рублей.

В феврале 2018 года был подписан закон, предусматривающий сокращение с 4 до 3 месяцев срока оформления загранпаспорта россиянам в случае подачи заявления по месту пребывания. При этом для тех, кто обратился документом по месту жительства, срок оформления остается прежним — один месяц.