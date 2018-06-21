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Онкологический центр построят в Калининградской области за 4,3 млрд рублей

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Онкологический центр планируют возвести в поселке Родники Гурьевского городского округа Калининградской области. Аукцион по выбору подрядчика планируют провести до конца июля. Об этом в среду, 20 июля, сообщил журналистам вице-премьер регионального правительства Илья Баринов.

Исходя из информации с портала госзакупок, в общей сложности на строительство нового онкологического центра будет направлено 4,3 млрд рублей. Работы должны будут начаться в этом году и продолжиться в 2019. Помимо основной суммы, в 2020 году планируют выделить еще 347 млн рублей, сообщает Калининград.Ru.

Согласно проекту, подрядчику необходимо будет построить современную поликлинику, стационар, отделения диагностики и лучевой терапии, а также шесть операционных.

В начале февраля 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий на развитие здравоохранения. Согласно документу, 3,1 млрд рублей будет направлено в Калининградскую область для строительство онкологического центра.

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