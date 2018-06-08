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Уникальную больницу планируют построить в Перми за 5 млрд рублей

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Уникальную клиническую инфекционную больницу планируют построить в Перми за 5 млрд рублей. Губернатор Пермского края Максим Решетников посетил площадку под строительство объекта в рамках рабочей поездки.

Как сообщает департамент пресс-службы администрации губернатора края, новая инфекционная больница будет рассчитана на 300 мест и состоять из трех корпусов, общая площадь которых составит около 40 тыс. кв. м. Стоимость реализации проекта может достигнуть 5 млрд рублей, сообщает ИА «Ура.ру».

По словам губернатора края, проектирование и строительство будет вестись за счет средств бюджета края. Таких проектов в России за последние годы — единицы, не исключено, что по разработанному проекту будут строиться учреждения и в других регионах страны.

Также в ходе рабочей поездки губернатор посетил место под строительство детского реабилитационного центра, который будет иметь стратегическое значение. Завершить строительство планируется к 2020 году.

В общей сложности в Пермском крае планируется возвести 25 новых медицинских учреждений до 2021 года. На эти цели из бюджета края выделено 7 млрд рублей. На сегодняшний день на территории края ведутся работы по проектированию и строительству 13 объектов, из которых восемь — в Перми.

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