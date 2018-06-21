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США заявили о возможном отказе от сотрудничества с Human Rights Watch

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Фото: REUTERS/Toya Sarno Jordan
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Соединенные Штаты не исключают разрыва сотрудничества с международной правозащитной организацией Human Rights Watch (HRW). Заявление было сделано на фоне непопулярности реформы Совета ООН по правам человека, которую предложили США. Правозащитные организации, в том числе HRW, не поддержали американскую реформу.

Письмо в HRW направила постпред Америки при ООН Никки Хейли, пишут «РИА Новости».

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«Вы должны знать, что ваши усилия не дать ход переговорам (о реформе СПЧ ООН) и мешать реформе, стали одной из причин выхода США из Совета», — говорится в документе.

20 июня Соединенные Штаты официально уведомили генсекретаря ООН Антониу Гутерреша о выходе из Совета по правам человека (СПЧ). Американская сторона обвинила организацию в лицемерии и предвзятости. По словам Никки Хейли, Америка не может быть частью формата, который «превращает права человека в насмешку».

«Мы продолжим активно выступать за реформу Совета по правам человека. Если реформа пройдет, мы будем рады вновь к нему присоединиться», — рассказала Хейли об условиях возвращения страны в СПЧ.

Постпредство РФ отреагировало на выход США из СПЧ. Американские власти планировали использовать Совет в собственных целях, превратив его в «послушный инструмент продвижения интересов и наказания неугодных стран». Такое мнение выразили в дипмиссии.

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