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Туристка погибла во время сплава по реке в Хабаровском крае

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На реке Амгунь в Хабаровском крае перевернулся катамаран с туристами. Одна женщина погибла, еще пять спасены. Их эвакуировали с места происшествия на вертолете.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ГУ МЧС по региону, группа сплавлялась в 10 км от села Амгунь. Их катамаран попал в залом и перевернулся. Пять человек смогли самостоятельно выбраться на косу, а одну девушку сильным течением затянуло под навалы бревен и зажало. Попытки освободить ее оказались безуспешны.

Инцидент произошел 19 июня. Туристы — жители Амурска и поселка Эльбан. Группа не была зарегистрирована в МЧС. Они рассказали, что уже проходили этим маршрутом ранее. Однако не предполагали, что уровень воды в реке вырастет, а течение станет таким стремительным.

Между тем проверку по факту происшествия начал Следственный комитет по Хабаровскому краю. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Портал iz.ru 16 июня сообщал о том, что при восхождении на гору Маттерхорн в Швейцарских Альпах погиб турист из России. Обстоятельства его гибели сейчас выясняются.

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