Лодка с пятью туристами перевернулась в Коми

Туристам в Коми пришлось провести несколько дней на острове после опрокидывания лодки в национальном парке «Югыд ва». Людей эвакуировали на вертолете.

Группа туристов решила сплавиться по горной реке в минувшие выходные. Путешественники из разных городов России не зарегистрировались в нацпарке и не сообщили о планируемом маршруте. В воскресенье, 17 июня, отдыхающие опрокинулись на лодке. Четверо туристов оказались на острове посреди реки, еще один мужчина доплыл до берега, пишет ИА «Комиинформ».

Мужчина пару дней плутал по лесу и вышел к людям только во вторник. Спасательная служба направила к остальной группе вертолет.