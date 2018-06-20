Лодка с детьми перевернулась на озере под Чебаркулем

Лодка с тремя рыбаками перевернулась на озере Кундравы в Челябинской области. Выжили двое детей, а взрослый погиб, сообщает региональный центр МЧС.

ИА «Ура.ру», в свою очередь, уточняет, что трагедия в Чебаркульском районе произошла сегодня. В лодке находились 35-летний мужчина и двое детей 8 и 12 лет. Они рыбачили в 200 м от берега, но были без спасательных жилетов.

После того как двухместная «Камышовка» перевернулась, один мальчик доплыл до берега самостоятельно, второго подобрали проплывавшие мимо рыбаки.

Водолазы ищут тело погибшего. Детей с переохлаждением доставили в больницу. С ними работает психолог. Следователи устанавливают подробности произошедшего.

Портал iz.ru сообщал сегодня о том, что лодка с людьми перевернулась в Коми. На борту были пять туристов. Им пришлось провести несколько дней на острове в национальном парке «Югыд ва».