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Россиянин погиб при восхождении на гору Маттерхорн в Альпах

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Фото: TASS/JTB Photo
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Альпинист из Иркутской области погиб при восхождении на гору Маттерхорн в швейцарских Альпах, сообщили в субботу, 16 июня, в генеральном консульстве России в Женеве.

«Мы находимся в контакте со всеми, включая полицию, спасательные службы, соответствующие швейцарские органы», — сообщили в генконсульстве журналистам «РИА Новости».

Собеседник агенства отметил, что в РФ «все поставлены в известность». Он добавил, что российское диппредставительство работает в соответствии с существующими в данных случаях правилами.

11 июня турист из России погиб при сплаве на лодке по реке Аксу в Алма-Атинской области Казахстана. 

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