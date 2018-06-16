Россиянин погиб при восхождении на гору Маттерхорн в Альпах

Альпинист из Иркутской области погиб при восхождении на гору Маттерхорн в швейцарских Альпах, сообщили в субботу, 16 июня, в генеральном консульстве России в Женеве.

«Мы находимся в контакте со всеми, включая полицию, спасательные службы, соответствующие швейцарские органы», — сообщили в генконсульстве журналистам «РИА Новости».

Собеседник агенства отметил, что в РФ «все поставлены в известность». Он добавил, что российское диппредставительство работает в соответствии с существующими в данных случаях правилами.

11 июня турист из России погиб при сплаве на лодке по реке Аксу в Алма-Атинской области Казахстана.