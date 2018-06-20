Прямой эфир

Политолог рассказал о попытках ВСУ обострить ситуацию в Донбассе

0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские силовики обостряют ситуацию в Донбассе, заявил политолог Александр Асафов.

«Задачей миссии ОБСЕ не является прекращение конфликта»
Замглавы специальной мониторинговой миссии Александр Хуг — о будущем наблюдателей на Украине и «Минске-2»

«Мы видим, что ситуацию обостряет именно украинская сторона: идут обстрелы, боевые провокации, попытки вступить в прямое боестолкновение и захват «серой зоны» украинскими войсками», – сказал политолог в эфире радио «Спутник».

Асафов подчеркнул, что действия ВСУ противоречат обязательствам, которые Киев взял на себя согласно Минским соглашениям.

«Президент (Украины Петр) Порошенко скоро будет вынужден ответить на неприятные для него вопросы относительно невыполнения Минских соглашений», — сказал Асафов.

По его мнению, Порошенко «будет опять во всем обвинять Россию».

Ранее 20 июня стало известно, что вооруженные силы Украины снова активизировали наступление в зоне конфликта в Донбассе. Сообщалось, что силовики продвинулись вперед от занимаемых ими рубежей на 2 км около села Желобок Луганской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЛНР опровергла заявление Киева о продвижении ВСУ в районе Желобка
В ДНР сообщили об испытании ВСУ американской системы разведки при обстрелах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017