Политолог рассказал о попытках ВСУ обострить ситуацию в Донбассе

Украинские силовики обостряют ситуацию в Донбассе, заявил политолог Александр Асафов.

«Мы видим, что ситуацию обостряет именно украинская сторона: идут обстрелы, боевые провокации, попытки вступить в прямое боестолкновение и захват «серой зоны» украинскими войсками», – сказал политолог в эфире радио «Спутник».

Асафов подчеркнул, что действия ВСУ противоречат обязательствам, которые Киев взял на себя согласно Минским соглашениям.

«Президент (Украины Петр) Порошенко скоро будет вынужден ответить на неприятные для него вопросы относительно невыполнения Минских соглашений», — сказал Асафов.

По его мнению, Порошенко «будет опять во всем обвинять Россию».

Ранее 20 июня стало известно, что вооруженные силы Украины снова активизировали наступление в зоне конфликта в Донбассе. Сообщалось, что силовики продвинулись вперед от занимаемых ими рубежей на 2 км около села Желобок Луганской области.