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ЛНР опровергла заявление Киева о продвижении ВСУ в районе Желобка

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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В самопровозглашенной Луганской Народной Республике опровергли информацию штаба «Операции объединенных сил» (ООС) о занятии киевскими силовиками новых позиций в Донбассе.

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Сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продвинулись вперед от занимаемых ими рубежей на 2 км в районе села Желобок Луганской области.

«Нет, это абсолютно неверная информация. Буквально два дня назад я был в населенном пункте Желобок и как раз засвидетельствовал то, что они (военнослужащие ВСУ) ведут целенаправленный обстрел населенного пункта», — приводит слова официального  представителя  Народной милиции ЛНР Андрея Марочко «Луганский Информационный Центр».

По его словам, в селе Желобок на своих позициях продолжают находиться военнослужащие народной милиции. Информацию о продвижение украинских военных Марочко назвал очередным фейком.

В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата АТО (антитеррористической операции) на операцию объединенных сил. Эта мера должна усилить роль украинских силовиков в урегулировании ситуации.

18 июня представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики обвинили ВСУ в переброске в зону конфликта в Донбассе реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика».

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