Прямой эфир

Власти ЛНР заявили о предотвращении теракта на трассе Алчевск–Луганск

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На трассе Алчевск–Луганск 19 июня предотвратили теракт против участников судебного заседания о военных преступлениях украинских силовиков, рассказал замминистра госбезопасности самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Александр Басов.

«19 июня на автотрассе Алчевск–Луганск в районе населенного пункта Михайловка обнаружено самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под похоронный венок», — приводит слова Басова «РИА Новости».

Донбасс готовится к обороне
В преддверии ЧМ-2018 в регионе усилилась активность диверсионных групп ВСУ

Бомба представляла собой противопехотную осколочную мину направленного поражения МОН-50 с подсоединенным к ней взрывателем и мобильным телефоном.

По предварительной информации, теракт подготовили украинские диверсанты с целью «взорвать автобус с представителями Украинского народного трибунала». В ближайшие дни они прибудут в Луганск на заседание суда.

На трибунале рассматриваются уголовные дела о совершении украинскими властями военных преступлений в Донбассе. Инициаторы трибунала заявили, что слушания пройдут по законодательству Украины, все судьи будут гражданами Украины, а заседания продлятся несколько месяцев.

Вооруженный конфликт на востоке страны продолжается с 2014 года. Тогда Киев ввел свои войска на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые не признали итогов госпереворота на Украине. По данным ООН, за эти годы в Донбассе погибло не менее 10 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве раскрыли план Б по возвращению Донбасса
В ДНР обвинили силовиков в переброске в Донбасс реактивных систем «Град»
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017