Власти ЛНР заявили о предотвращении теракта на трассе Алчевск–Луганск

На трассе Алчевск–Луганск 19 июня предотвратили теракт против участников судебного заседания о военных преступлениях украинских силовиков, рассказал замминистра госбезопасности самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Александр Басов.

«19 июня на автотрассе Алчевск–Луганск в районе населенного пункта Михайловка обнаружено самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под похоронный венок», — приводит слова Басова «РИА Новости».

Бомба представляла собой противопехотную осколочную мину направленного поражения МОН-50 с подсоединенным к ней взрывателем и мобильным телефоном.

По предварительной информации, теракт подготовили украинские диверсанты с целью «взорвать автобус с представителями Украинского народного трибунала». В ближайшие дни они прибудут в Луганск на заседание суда.

На трибунале рассматриваются уголовные дела о совершении украинскими властями военных преступлений в Донбассе. Инициаторы трибунала заявили, что слушания пройдут по законодательству Украины, все судьи будут гражданами Украины, а заседания продлятся несколько месяцев.

Вооруженный конфликт на востоке страны продолжается с 2014 года. Тогда Киев ввел свои войска на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые не признали итогов госпереворота на Украине. По данным ООН, за эти годы в Донбассе погибло не менее 10 тыс. человек.