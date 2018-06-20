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Мосгорсуд признал законным арест братьев Магомедовых

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Фото: агенство городских новостей "Москва"/Антон Кардашов
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Мосгорсуд рассмотрел жалобу на арест совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых и экс-директора входящей в холдинг компании «Интекс» Артура Максидова. Мера пресечения признана законной.

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«Постановление Тверского суда Москвы от 28 мая оставить без изменений, апелляционные жалобы адвокатов, поданные на постановление — без удовлетворения», — цитирует решение суда «Интерфакс».

Бизнесмены останутся под стражей до 5 августа.

14 июня Преображенский суд Москвы арестовал акции 13 компаний, входящих в группу «Сумма». Речь идет в том числе о бумагах ПАО «Дальневосточное морское пароходство» и ЗАО «Портофлот». Представители Магомедовых обжаловали это решение.

Следствие считает, что руководители группы «Сумма» не позднее 2010 года создали преступное сообщество, занимавшееся кражами средств. Братьям Магомедовым вменяется в вину хищение 2,5 млрд рублей, Максидова обвиняют в хищении более 668 млн рублей.

В дело «Суммы» объединены семь уголовных дел. Первое из них заведено в 2014 году. По некоторым данным, речь идет в том числе о трех эпизодах, связанных с Федеральной сетевой компанией (ФСК), а также строительством стадиона «Арена Балтик» к ЧМ-2018 и аэропорта Храброво.

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