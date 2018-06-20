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ГИБДД призвала мотоциклистов к безопасной езде в преддверии мотосезона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Госавтоинспекция МВД России призвала мотоциклистов в пик мотосезона соблюдать меры безопасности и правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.

«На дорогах страны уже наблюдается большое количество мотоциклистов, следовательно, можно прогнозировать увеличение числа ДТП с их участием», — говорится в сообщении.

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В ГИБДД напомнили, что в отличие от автомобилистов, мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже при небольшом ДТП.

Достаточно падения на скорости 10-20 км/ч, чтобы сломать руку или ногу, а в случае отсутствия защитного мотошлема — получить черепно-мозговую травму, отметили в ведомстве. Для профилактики нарушений ПДД инспекторы Московской области провели мероприятие «Мотодвижение без нарушений» среди мотоциклистов.

Автоинспекторы организовали работу демонстрационной площадки, где представили вниманию водителей мотошлемы и защитную экипировку, которую необходимо использовать всем любителям двухколесного транспорта, а также показали участникам тематические видеоролики, привели примеры опасных дорожных ситуаций, рассказали о том, как их избежать, неукоснительно соблюдая скоростной режим и правила маневрирования.

В Пскове 13 июня произошла авария с участием мотоцикла Suzuki. 26-летний мотоциклист влетел в ограду муниципального кладбища «Мироносицы». Он и его 27-летний пассажир получили травмы.

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