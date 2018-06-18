Один человек погиб при ДТП с мотоциклом и дельталетом под Ярославлем

В Ярославской области произошло столкновение дельталета с мотоциклом. Пассажир мотоцикла погиб, водитель и пилот получили травмы.

Как уточняет ИА «ЯРНОВОСТИ», дельталет, который планировал опрыскивать поля от вредителей, для взлета использовал обычную автомобильную дорогу. В этот момент по трассе двигался автомобиль. При обгоне дельталет задел колесом мотоцикл и рухнул вниз.

У летчика повреждена нога, водитель мотоцикла ударился головой. Их жизни ничего не угрожает. Причины случившегося устанавливаются.

Портал iz.ru сегодня сообщил о том, что в Бельгии во время велогонки пострадали около 19 велогонщиков из Бельгии, Германии и Нидерландов. На трассе произошло столкновение с автомобилем.

Авария случилась при попытке водителя автомобиля развернуться перед велогонщиками.