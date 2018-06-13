Мотоциклист протаранил забор кладбища в Пскове

Авария с участием мотоцикла Suzuki произошла в Пскове. 26-летний мотоциклист влетел в ограду муниципального кладбища «Мироносицы». Он и его 27-летний пассажир получили травмы.

Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного накануне, около полуночи. На место происшествия была направлена мобильная бригада спасателей и спецтехника.

По некоторым данным, мотоциклист влетел в каменный забор кладбища, уходя от преследования полиции. Но официально эта информация не подтверждена.

Портал iz.ru сегодня сообщил о крупном ДТП в Индии. На севере страны автобус с пассажирами врезался в ограждение. Погибли 17 человек, 12 получили травмы.