Мотоциклист-бесправник сбил ребенка в Орле

Ребенок получил травмы в результате ДТП в Орле. Школьника на пешеходном переходе сбил мотоциклист.

По данным ГИБДД, у молодого человека нет права управления транспортным средством. Тем не менее в вечернее время житель Орла решил поездить на мотоцикле и на улице Генерала Родина совершил наезд на ребенка 2009 года рождения. Пешеход переходил дорогу по зебре в сопровождении родителей, уточняет InfoOrel.ru.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу, врачи отправили его на амбулаторное лечение.

Как сообщал портал iz.ru, в Хабаровском крае мотоциклист сбил пожилую женщину и врезался в стоящий автомобиль. Два человека доставлены в больницу.