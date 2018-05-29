Прямой эфир

Мотоциклист-бесправник сбил ребенка в Орле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ребенок получил травмы в результате ДТП в Орле. Школьника на пешеходном переходе сбил мотоциклист.

По данным ГИБДД, у молодого человека нет права управления транспортным средством. Тем не менее в вечернее время житель Орла решил поездить на мотоцикле и на улице Генерала Родина совершил наезд на ребенка 2009 года рождения. Пешеход переходил дорогу по зебре в сопровождении родителей, уточняет InfoOrel.ru.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу, врачи отправили его на амбулаторное лечение.

Как сообщал портал iz.ru, в Хабаровском крае мотоциклист сбил пожилую женщину и врезался в стоящий автомобиль. Два человека доставлены в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком в центре Москвы
Мотоциклист сбил женщину и врезался в иномарку в Хабаровске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017