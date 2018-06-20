Захарова обвинила США в создании биологической угрозы России и СНГ

Медико-биологические исследования США создают инфекционную угрозу на постсоветском пространстве и в России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Несмотря на все уверения американской стороны, исследовательская деятельность осуществляется в интересах Пентагона, а не в гуманитарных целях», — цитирует Захарову ТАСС. Подтверждением этого, по ее словам, является функционирование Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси, а также микробиологическая лаборатория третьего уровня защиты в Грузии. Там развернуто постоянно действующее управление медицинских исследований сухопутных войск США, которое занимается изучением особо опасных инфекций и их возбудителей.

Дипломат подчеркнула, что именно это подразделение полностью финансирует деятельность лаборатории.

«Это управление подчиняется медицинскому командованию вооруженных сил США в Европе и является филиалом Исследовательского института сухопутных войск США им. У. Рида. Одной из задач является подготовка в противоэпидемическом отношении территории Грузии к размещению крупных воинских контингентов США и их союзников», — сказала она.

Представитель МИДа отметила, что подобным образом Пентагон действует и в других странах вблизи российских границ.

«Беспардонное вмешательство американских военных в вопросы обеспечения биологической безопасности в республиках бывшего СССР ведет к деформации национальных систем общественного здравоохранения, увеличивает риски распространения опасных и особо опасных инфекций, включая их распространение на территории России», — заявила Захарова.

Ранее на брифинге представитель МИДа рассказала, что ведомство не исключает новых вбросов с обвинениями в использовании правительством Сирии химического оружия. По ее словам, министерство получает сигналы о готовящихся провокациях. Она добавила, что неправительственная организация «Белые каски», которая известна постановочными съемками химатак, получает финансирование от США.