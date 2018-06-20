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«Аврора» увеличила количество рейсов Владивосток-Токио

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Дальневосточная авиакомпания «Аврора» увеличила частоту полетов по направлению Владивосток — Токио из-за повышения спроса на билеты в летнее время. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«В расписании по этому направлению добавлена еще одна частота по воскресеньям. Рейсы из Владивостока в Токио теперь выполняются четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям», — говорится в сообщении дочки «Аэрофлота».

Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, цена авиабилета в одну сторону составит от 9425 рублей.

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