«Аврора» увеличила количество рейсов Владивосток-Токио

Дальневосточная авиакомпания «Аврора» увеличила частоту полетов по направлению Владивосток — Токио из-за повышения спроса на билеты в летнее время. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«В расписании по этому направлению добавлена еще одна частота по воскресеньям. Рейсы из Владивостока в Токио теперь выполняются четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям», — говорится в сообщении дочки «Аэрофлота».

Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, цена авиабилета в одну сторону составит от 9425 рублей.