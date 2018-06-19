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Самолет китайской авиакомпании аварийно сел в аэропорту Минска

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Самолет компании Air China совершил аварийную посадку в аэропорту Минска. Об этом сообщили в МЧС Белоруссии.

«В 17.20 борт благополучно приземлился в нашем аэропорту, помощь МЧС Беларуси не запрашивалась», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Отмечается, что самолет выполнял рейс Барселона–Шанхай. Лайнер длительное время кружил над территорией Белоруссии. В аэропорту белорусской столицы сообщили, что «произошла непредвиденная ситуация, аварийно сел самолет», передает ТАСС.

Накануне лайнер, выполнявший рейс из Москвы во Франкфурт, совершил вынужденную посадку в калининградском аэропорту Храброво. Экипаж принял решение, в связи с тем что на борту судна стало плохо ребенку.

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