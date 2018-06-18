В Калининграде вынужденно сел летевший в Германию самолет

Самолет, выполнявший рейс из Москвы во Франкфурт, совершил вынужденную посадку в калининградском аэропорту Храброво. Экипаж принял решение в связи с тем, что на борту судна стало плохо ребенку.

Как сообщила помощник гендиректора аэропорта Наталья Грицун, сначала мальчику оказали помощь медики в Храброво, затем были вызваны специалисты из Калининграда. Она отметила, что родители ребенка отказались от госпитализации.

Борт пробыл в Калининграде больше часа, после чего самолет продолжил полет, сообщает «РИА Новости».

В понедельник, 18 июня, самолет Superjet 100, летевший из Иркутска в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. В результате инцидента никто не пострадал. Всех пассажиров эвакуировали из самолета и оказали психологическую помощь. Причины ЧП выясняются.