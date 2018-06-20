Израиль атаковал восемь целей ХАМАС в секторе Газа

Израильская авиация атаковала восемь целей ХАМАС в секторе Газа. Военные назвали атаку ответом на ракетный обстрел.

Как сообщила армейская пресс-служба в Twitter, палестинцы ранее выпустили по югу Израиля не менее 18 реактивных снарядов.

С 14 мая в секторе Газа проходят волнения на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. При этом Палестина претендует на восточную часть города.

Число жертв среди палестинцев, принимающих участие в массовых беспорядках на границе Израиля и сектора Газа, достигло 114 человек.

Всего с 30 марта в результате столкновений были ранены или получили отравление газом более 13 тыс. арабов, более 300 из них находятся в тяжелом состоянии.

14 июня Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов осудила Израиль за применение силы против участников массовых выступлений на границе сектора Газа и готова взять под защиту палестинцев.