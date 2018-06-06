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Сборная Аргентины по футболу отказалась играть с Израилем из-за политики

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Фото: TASS/DPA/Cezaro De Luca
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Ассоциация футбола Аргентины (АФА) приняла решение отменить последний контрольный матч перед чемпионатом мира со сборной Израиля 9 июня из-за ситуации вокруг Иерусалима.

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«Это правильно, что мы не поедем играть в Израиль», — приводит слова аргентинского форварда Госало Игуаина «Спорт-Экспресс»

Глава федерации футбола Палестины Джибриль Раджуб ранее призвал аргентинцев не участвовать в матче, так как, по его мнению, израильские власти используют встречу в качестве политического инструмента.

Посол Палестины в Аргентине также осудил проведение матча между сборными. Кроме того, группа палестинцев устроила акцию протеста против игры во время тренировки сборной Аргентины в Барселоне.

С 14 мая в секторе Газа проходят волнения на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. При этом Палестина претендует на восточную часть города.

Число жертв среди палестинцев, принимающих участие в массовых беспорядках на границе Израиля и сектора Газа, достигло 114 человек

Всего с 30 марта в результате столкновений были ранены или получили отравление газом более 13 тыс. арабов, более 300 из них находятся в тяжелом состоянии. 

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