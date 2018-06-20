Орешкин рассказал об ответных мерах России на пошлины США‍

Россия введет ответные импортные пошлины на ряд товаров из США, однако американские лекарства в данную категорию не входят. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

По его словам, в первую очередь пошлины затронут те товары, которые импортируются из США в больших количествах.

Среди них транспортные средства и оборудование, продовольственные и сельскохозяйственные товары, а также продукция химической промышленности, пишет «РИА Новости».

Кроме того, министр отметил, что вводимые пошлины не должны повредить российским гражданам и не окажут негативного воздействия на инвестиционные процессы.

Первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев считает, что подобные меры станут ответом на действия властей США и уверен, что ограничение на ввоз товаров позволит стимулировать импортозамещение.

Инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский также считает, что ответные меры не принесут негативных последствий, так как американские товары и без того не выдерживают конкуренции на нашем рынке, в том числе и из-за высоких цен.

Президент США Дональд Трамп в марте 2018 года объявил о введении импортных пошлин в 25% на поставки стали и 10% — на поставки алюминия. Американский лидер заявил, что указ нацелен на поддержку американских производителей.

В апреле сообщалось, что Россия обратилась во Всемирную торговую организацию с просьбой провести консультации с Вашингтоном по вопросу новых пошлин США на сталь и алюминий.