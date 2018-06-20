Музыкант группы «Чайф» спел о победе России

Советский и российский рок-музыкант, основатель и бессменный лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин спел о победе российской сборной в матче с командой Египта.

Видеозапись с поздравлениями и небольшой песней о победе нашей сборной Шахрин разместил на официальной странице группы в социальной сети Instagram.

Публикация от ЧАЙФ (@chaif_band) 19 Июн 2018 в 1:42 PDT

Российская рок-группа «Чайф» была образована Владимиром Шахриным, Владимиром Бегуновым и Олегом Решетниковым в 1985 году. Одна из самых известных композиций коллектива «Аргентина–Ямайка 5:0» была написана в стиле регги и выпущена на альбоме 1999 года «Шекогали». Песня посвящена крупному поражению сборной Ямайки от сборной Аргентины со счетом 5:0 на чемпионате мира по футболу 1998 года.

Россияне во вторник обыграли сборную Египта со счетом 3:1 во втором матче группового этапа ЧМ, практически гарантировав себе выход в плей-офф чемпионата.