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Матч Россия–Египет начался в Санкт-Петербурге

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Фото: REUTERS/Michael Dalder
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Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта начался на стадионе «Санкт-Петербург» в Северной столице.

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Об итогах футбольного понедельника и прогнозах на матч Россия–Египет

В стартовый состав российской команды вошли Денис Черышев, Артем Дзюба, Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов и Александр Головин. В качестве арбитра заявлен парагваец Энрике Касерес, передает «РИА Новости».

Сообщалось, что нападающий сборной Египта Мохаммед Салах, ранее получивший травму, примет участие в матче.

Ранее живущий в Эрмитаже кот Ахилл предсказал, что победителем предстоящего матча будет сборная РФ. Перед ним поставили две миски с кормом и флагами двух стран, и он, задумавшись на несколько секунд, выбрал миску с российским триколором.

Самец выдры по кличке Гарри, проживающий в аквариуме в Сочи, также предсказал победу российской команды.

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