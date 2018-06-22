Вениамин Кондратьев: «У стадиона «Фишт» должен быть хозяин»

Чемпионат мира по футболу стал волнующим событием не только для его непосредственных участников, но и для организаторов турнира — чиновников ФИФА, оргкомитета, руководителей страны и регионов, в городах которых играются матчи. Например, Краснодарскому краю хватит работы почти до конца соревнований — сочинскому олимпийскому стадиону «Фишт» предстоит принять шесть матчей мундиаля, включая встречи 1/8 финала и четвертьфинала. На арене уже сыграли сборные Испании и Португалии (3:3), а также Бельгии и Панамы (3:0). Кроме того, в Сочи базируется одна из команд-фаворитов ЧМ — бразильцы. Уже в первые дни турнира в соцсетях ее футболистов постоянно публиковались фото Неймара и его коллег по сборной, отдыхающих на местных пляжах.

В интервью «Известиям» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поделился впечатлениями от стартовых игр чемпионата мира, а также рассказал о переезде в Сочи петербургского «Динамо» и причинах банкротства ФК «Кубань».

— Какие у вас впечатления от первых игр чемпионата мира?

— Самые яркие и сильные. Дай бог, чтобы они сохранились до конца турнира.

— Присутствует ли волнение перед следующими играми ЧМ, которые пройдут в Сочи?

— Конечно. Но присутствуют и азарт, и атмосфера, и доброжелательность — все условия, которые должны позволить показать величайшую игру всем командам, которые к нам приедут. Я уверен, будет великолепное спортивное зрелище, запоминающееся на всю жизнь.

— Говорят, футболисты сборной Бразилии хвалят сочинские пляжи и сравнивают их со своими...

— Конечно. У нас мировой курорт. Не только Сочи, но и Геленджик, и Анапа по уровню достаточно высоко поднялись. Я надеюсь, после чемпионата мира прибавится и туристов из-за рубежа. Для нас это принципиально важно.

— Переезд питерского «Динамо» в Сочи решит вопрос загруженности «Фишта»?

— Пока идут переговоры, потому что надо четко понимать, что новому сочинскому клубу должно быть комфортно. Стадион «Фишт», который был олимпийской ареной, теперь арена футбольная, и у нее должен быть настоящий хозяин. Принципиально важно, чтобы появилась команда, которая станет хозяйкой стадиона и будет показывать на нем великолепную игру.

— Вы готовы отдать «Фишт» во владение клубу?

— Ведутся переговоры, мы эту тему обсуждаем.

— Не разочарованы тем, что Краснодар не вошел в список городов, где играются матчи чемпионата мира?

— В городе есть домашняя арена футбольного клуба «Краснодар» — великолепный стадион, современнейший. Считаю его одним из лучших, но вместимость в 39 тыс. зрителей не позволила принять там матчи мирового первенства.

— В ближайшее время на нем возможно проведение статусных мероприятий вроде финала еврокубков?

— Это решают функционеры от спорта. Мы со своей стороны готовы делать всё, чтобы помочь достичь этой цели.

— «Кубань» можно было спасти?

— Можно. Но я считаю, что и сегодня не всё потеряно. Иногда нужно сделать перезагрузку, шаг назад, чтобы потом совершить три шага вперед. Платить по непонятным счетам и непонятным долгам не хотят ни инвестор, ни спонсор. Эти люди умеют зарабатывать. Сумма задолженности, которая уже обозначена, и непонятные контракты отпугивают многих потенциальных партнеров клуба. В последние годы постоянно всплывало, что ФК «Кубань» опять кому-то должен, что на нем висят непонятно какие контракты и отступные за каких-то футболистов. Это говорит о следующем: что бы мы ни сделали, «Кубань» будет всё время находиться в состоянии турбулентности, поэтому нужна именно перезагрузка. Я уверен, «Кубань» вернется, но — очищенным, обновленным клубом, способным штурмовать футбольные вершины.

— Вы сказали, что «Кубань» вернется. Можете назвать сроки?

— Пока воздержусь, поскольку работы предстоит много, и она будет непростая. Мы делаем всё, чтобы завтра клуб развивался правильно, а не так, как раньше. Ведь ничтожное порождает ничтожное. Ситуация с «Кубанью» говорит о том, что раньше в ее управлении делали, видимо, не совсем так, как должно было быть. В результате финал этой истории оказался не таким, каким хотелось бы. Но я убежден, что это не финал, а перезагрузка, и мы попытаемся сделать так, чтобы «Кубань» снова заявила о себе.

— Под этим же названием?

— Само собой. Мы делаем всё, чтобы «Кубань» покоряла футбольные вершины, и я уверен, что так и будет.

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