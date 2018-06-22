Футбольные выходные с «Известиями»

Группа F. Германия–Швеция

Выступление действующих чемпионов мира в первом туре мундиаля стало главной сенсацией со знаком минус. Подопечные Йоахима Лева уступили команде Мексики (0:1), поставив под вопрос свой выход из группы. Сейчас бундестим рискует пополнить перечень сборных, лишавшихся статуса лучшей команды мира после первого же этапа ЧМ. В нынешнем веке эта участь постигла уже три из четырех сборных — Францию (2002), Италию (2010) и Испанию (2014). Для того чтобы избежать этого, немцам необходимо обыгрывать команду Швеции, которая уже взяла свои дежурные три очка в матче со сборной Южной Кореи (1:0).

23 июня, 21:00. Олимпийский стадион «Фишт» (Сочи). Прямая трансляция на «Первом канале»

Группа E. Бразилия–Коста-Рика

Качеством своей игры в отборочном цикле и товарищеских матчах пятикратные чемпионы мира произвели неизгладимое впечатление на всю футбольную общественность. Благодаря этому подопечные Тите считались фаворитами турнира в Москве, однако уже в первом матче они допустили осечку, не сумев обыграть швейцарцев (1:1). Теперь сборной Бразилии необходимо побеждать команду Коста-Рики — главную сенсацию прошлого чемпионата мира. В 2014 году костариканцы вышли из сложной группы, в которой были Англия, Италия и Уругвай, а затем дошли до четвертьфинала, где лишь по пенальти уступили сборной Голландии.

За прошедшие четыре года вратарь Кейлор Навас успел перейти на роль запасного в мадридский «Реал», стать его первым номером и выиграть с «галактикос» три Лиги чемпионов подряд. Однако в первом матче с сербами своим соотечественникам не помог и он (0:1). Встреча со сборной Бразилии станет для команды Коста-Рики последним шансом побороться за выход в 1/8 финала.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

22 июня, 15:00. Стадион «Санкт-Петербург». Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Группа E. Сербия–Швейцария

Балканская сборная взяла свои три очка в игре с командой Коста-Рики благодаря голу со штрафного в исполнении крайнего защитника Александра Коларова. Теперь для выхода из группы сербам необходимо обыгрывать команду Швейцарии. В случае успеха они досрочно обеспечат себе место в плей-офф, избавившись от необходимости играть на победу в последнем туре со сборной Бразилии. При этом швейцарцы после неожиданной ничьей с «пентакампеонами» также имеют неплохие шансы второй раз подряд пройти в 1/8 финала. Так уже было в 2014 году, когда на первой стадии плей-офф матч с будущим финалистом — сборной Аргентины — был проигран ими лишь в дополнительное время (0:1).

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

23 июня, 21:00. Стадион «Калининград». Прямая трансляция на «Первом канале»

Группа G. Англия–Панама

Сборная с Британских островов произвела на экспертов одно из самых благоприятных впечатлений качеством игры в первом туре. Однако из-за неважной реализации моментов подопечные Гарета Саутгейта едва не потеряли очки в матче с тунисцами. Команду спас форвард Харри Кейн, сделавший дубль и забивший победный гол на последних минутах (2:1). Теперь англичанам необходимо закрепить успех в игре с одной из самых экзотических национальных команд в истории чемпионатов мира. Панама попала на мундиаль неожиданно для всех, не пустив в Россию сборную США. Для панамцев это первое участие в мировых первенствах. Несмотря на крупное поражение (0:3), команда Эрнана Гомеса достойно билась со сборной Бельгии в первом туре. Теперь у нее есть шанс набрать первые очки и забить первые голы в истории своих выступлений на чемпионатах мира.

Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

24 июня, 15:00. Стадион «Нижний Новгород». Прямая трансляция на «Первом канале»

Группа H. Япония–Сенегал

Обе команды захватили лидерство в своей группе по итогам первого тура. Изначально фаворитами квартета считались сборные Колумбии (четвертьфиналист ЧМ-2014) и Польши (четвертьфиналист чемпионата Европы 2016 года). Однако колумбийцы сенсационно уступили команде Японии в первом матче мундиаля в России (1:2), а поляки оказались слабее сборной Сенегала (1:2). Теперь коллективы из Азии и Африки разыграют между собой досрочный выход в 1/8 финала.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

24 июня, 18:00. «Екатеринбург Арена». Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Группа F. Южная Корея – Мексика

Мексиканцы уже произвели фурор, обыграв в первом туре действующего чемпиона мира — сборную Германии. Теперь команде Хуана Карлоса Осорио достаточно победить аутсайдеров-корейцев, чтобы обеспечить своей стране шестое подряд участие в плей-офф чемпионата мира. Команда Южной Кореи после стартового поражения от шведов (0:1) практически лишилась шансов на выход из группы, но доставить проблем мексиканцам она всё же способна.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

23 июня, 18:00. «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

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