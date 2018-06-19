ВСУ ведут на Донбассе разведку беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут на границе с Донбассом разведывательные операции на беспилотных летательных аппаратах. С таким заявлением выступил официальный представитель народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Морочко.

Он не исключает возможности обстрела со стороны украинских силовиков в данном направлении.

В районе населенного пункта Счастье, подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике, где проходит линия соприкосновения, был обнаружен беспилотник. Морочко подчеркнул, подобные меры запрещены минскими соглашениями.

«Несмотря на уменьшение обстрелов, ВСУ не прекращают ведение разведки вдоль линии соприкосновения с применением беспилотных летательных аппаратов, что запрещено минскими соглашениями», — сказал Марочко РИА Новости.

Ранее 18 июня ВСУ перебросили в зону конфликта на Донбассе реактивные системы залпового огня «Град».

С 2014 года Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать законность нахождения у власти политиков, пришедших к власти в результате госпереворота.

В сентябре 2014 года представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол, а в феврале 2015 года были заключены Минские соглашения, установившие порядок деэскалации конфликта в Донбассе.