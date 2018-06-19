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Украшения в форме футбольных мячей надела принцесса Японии на матч ЧМ в Саранске

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Фото: REUTERS/Artem Artamonov
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Принцесса Японии Хисако Такамадо, которая прибыла в Саранск на игру своей сборной, надела сережки и кольцо в форме футбольных мячей, рассказала директор Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени Эрьзи Людмила Нарбекова. По ее словам, представительница монаршей семьи «была подготовлена к чемпионату мира».

«Вопреки моим опасениям, принцесса оказалась очень общительным и, если можно так сказать, европейским человеком: хоть она и монаршая особа, ей можно было пожать руку, свободно поговорить и сфотографироваться», — приводит слова Нарбековой «РИА Новости».

Хисако Такамадо прилетела в Саранск, чтобы поддержать сборную Японии в ее стартовом матче на чемпионате мира по футболу с командой Колумбии (начало в 15:00 по мск). Перед игрой принцесса посетила Мордовский музей изобразительных искусств. Это первый визит члена японской императорской семьи в Россию более чем за сто лет.

Принцесса прибыла в столицу Мордовии несколькими часами ранее и пробудет там до 20 июня. Местные власти подготовили для нее насыщенную культурную программу.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах. В группе Н сборная Японии сыграет со следующими командами: Колумбия (Саранск, 19 июня), Сенегал (Екатеринбург, 24 июня), Польша (Волгоград, 28 июня).

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