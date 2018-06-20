Женщина с той стороны

Самая, пожалуй, знаменитая актриса Южного полушария — австралийка Николь Кидман отмечает 20 июня день рождения. Одной из главных кинокрасавиц мира исполняется 51; она по-прежнему пленяет сердца зрителей своей нестандартной красотой и снимается в принесших ей славу интеллектуальных драмах и триллерах — в следующем году выйдет экранизация бестселлера Донны Тартт «Щегол», где актриса сыграла роль миссис Барбур. Пока же портал iz.ru решил вспомнить лучшие прошлые роли Николь.