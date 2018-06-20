Женщина с той стороны

В криминальной драме «Билли Батгейт» (1991) Кидман сыграла подругу знаменитого гангстера Голландца Шульца
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Драма Брюса Джоэла Рубина «Моя жизнь» (1993) укрепила репутацию Кидман как серьезной актрисы
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Партнером Николь в эротическом триллере Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» (1999) стал ее тогдашний супруг Том Круз
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Мюзикл База Лурмана «Мулен Руж» (2001) номинировался на восемь «Оскаров», но получил в результате лишь два
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В «Холодной горе» (2003) британца Энтони Мингеллы — разворачивающейся на фоне гражданской войны в США любовной драме — актриса сыграла роль Ады Монро
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«Догвилль» (2003) экстравагантного датчанина Ларса фон Триера — почти трехчасовая эстетская драма — вызвал смятение среди критиков и публики
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Фантастическая лента «Вторжение» (2007) стала одним из самых неудачных проектов с участием Кидман — но в случае с Николь восторг вызывают даже провалы
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Основанная на реальной истории драма «Лев» (2016) была высоко оценена критиками всего мира
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В «Роковом искушении» (2017) Кидман снова пришлось вернуться во времена войны между Севером и Югом
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Для фантастической комедии «Как разговаривать с девушками на вечеринках» (2017) по одноименному рассказу Нила Геймана Николь стала королевой панков Боадицеей
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Самая, пожалуй, знаменитая актриса Южного полушария — австралийка Николь Кидман отмечает 20 июня день рождения. Одной из главных кинокрасавиц мира исполняется 51; она по-прежнему пленяет сердца зрителей своей нестандартной красотой и снимается в принесших ей славу интеллектуальных драмах и триллерах — в следующем году выйдет экранизация бестселлера Донны Тартт «Щегол», где актриса сыграла роль миссис Барбур. Пока же портал iz.ru решил вспомнить лучшие прошлые роли Николь.
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