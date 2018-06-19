Инопланетянка
Впервые на экране Салдана появилась в 2000 году в молодежной драме «Авансцена»в роли балерины Евы Родригес
В комедии «Перекрестки» (2002) партнершами Салдана стали Бритни Спирс и Тэрин Мэннинг
Роль пиратской капитанши Анны-Марии в «Пиратах Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003) стала прорывной для Салданы
Романтическая комедия «Угадай, кто?» (2005) была посвящена сложностям межрасовых отношений в США: героиня Салданы Тереза Джонс старается примирить свою семью с будущим мужем, которого сыграл Эштон Кутчер
В фильме «Гавань» (2004) объятия Зои достались Орландо Блуму
Космоформа лейтенанта Нийоты Ухуры в перезапущенной серии фильмов «Стартрек» пришлась Салдане как нельзя к лицу
В «Аватаре» (2009) Зои пришлось примерить хвост и стать голубокожей — у жителей иных миров так приянто
Люк Бессон писал сценарий «Коломбианы» (2011) как продолжение «Леона», но в результате история о девушке-киллере обрела самостоятельную жизнь
Несмотря на статус звезды, Салдана продолжает сниматься и в малобюджетных картинах начинающих режиссеров — например в «Словах» (2012), дебютном фильме Брайана Клагмана и Ли Стернтала
В обеих частях «Стражей Галактики» Салдана сыграла супергероиню-инопланетянку Гамору; в «Мстителях: Война бесконечности» она вновь вернулась на экран в этой роли
Американской актрисе Зои Салдана, ставшей знаменитой после ролей в «Пиратах Карибского моря», «Аватаре» и «Стартреке», 19 июня исполняется 40 лет. Благодаря экзотической тропической красоте (в жилах Зои течет жгучая ливано-ирландско-ямайско-индийская смесь) ей часто достается играть персонажей мистических, а то и вовсе инопланетных. В день рождения лауреатки премий «Выбор народа» и «Выбор подростков» портал iz.ru подготовил фотогалерею с ее самыми запоминающимися ролями.