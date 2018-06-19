Инопланетянка

Американской актрисе Зои Салдана, ставшей знаменитой после ролей в «Пиратах Карибского моря», «Аватаре» и «Стартреке», 19 июня исполняется 40 лет. Благодаря экзотической тропической красоте (в жилах Зои течет жгучая ливано-ирландско-ямайско-индийская смесь) ей часто достается играть персонажей мистических, а то и вовсе инопланетных. В день рождения лауреатки премий «Выбор народа» и «Выбор подростков» портал iz.ru подготовил фотогалерею с ее самыми запоминающимися ролями.