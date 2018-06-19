Прямой эфир

Инопланетянка

Зои Салдана: черная пиратка на страже Галактики
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: Global Look Press
В мае 2018 года Салдана получила собственную звезду на Аллее славы в Голливуде
На весь экран
Фото: Global Look Press

Впервые на экране Салдана появилась в 2000 году в молодежной драме «Авансцена»в роли балерины Евы Родригес

На весь экран
Фото: Global Look Press

В комедии «Перекрестки» (2002) партнершами Салдана стали Бритни Спирс и Тэрин Мэннинг

На весь экран
Фото: Global Look Press

Роль пиратской капитанши Анны-Марии в «Пиратах Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003) стала прорывной для Салданы

На весь экран
Фото: Global Look Press

Романтическая комедия «Угадай, кто?» (2005) была посвящена сложностям межрасовых отношений в США: героиня Салданы Тереза Джонс старается примирить свою семью с будущим мужем, которого сыграл Эштон Кутчер

На весь экран
Фото: Global Look Press

В фильме «Гавань» (2004) объятия Зои достались Орландо Блуму

На весь экран
Фото: Global Look Press

Космоформа лейтенанта Нийоты Ухуры в перезапущенной серии фильмов «Стартрек» пришлась Салдане как нельзя к лицу

На весь экран
Фото: Global Look Press

В «Аватаре» (2009) Зои пришлось примерить хвост и стать голубокожей — у жителей иных миров так приянто

На весь экран
Фото: Global Look Press

Люк Бессон писал сценарий «Коломбианы» (2011) как продолжение «Леона», но в результате история о девушке-киллере обрела самостоятельную жизнь

На весь экран
Фото: Global Look Press

Несмотря на статус звезды, Салдана продолжает сниматься и в малобюджетных картинах начинающих режиссеров — например в «Словах» (2012), дебютном фильме Брайана Клагмана и Ли Стернтала

На весь экран
Фото: Global Look Press

В обеих частях «Стражей Галактики» Салдана сыграла супергероиню-инопланетянку Гамору; в «Мстителях: Война бесконечности» она вновь вернулась на экран в этой роли

Выделить главное
вкл
выкл

Американской актрисе Зои Салдана, ставшей знаменитой после ролей в «Пиратах Карибского моря», «Аватаре» и «Стартреке», 19 июня исполняется 40 лет. Благодаря экзотической тропической красоте (в жилах Зои течет жгучая ливано-ирландско-ямайско-индийская смесь) ей часто достается играть персонажей мистических, а то и вовсе инопланетных. В день рождения лауреатки премий «Выбор народа» и «Выбор подростков» портал iz.ru подготовил фотогалерею с ее самыми запоминающимися ролями.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017